Глава Федерации шахмат России о Карякине: «Многие его пассажи я объясняю эмоциональным срывом. Спортсмен высокого уровня не должен опускаться до оскорблений коллег»

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов оценил критику гроссмейстера Сергея Карякина в адрес руководства ФШР.

– В целом же мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов.

Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно, я считаю недопуск Сергея к турниру претендентов, куда он отобрался, победив в Кубке мира, политически мотивированным и несправедливым.

Но все же спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране.

Теперь Сергей утверждает, что они – «неправильные патриоты». Удивительно такое читать, потому что патриотизм спортсмена заключается в том, чтобы приносить медали своей стране, радовать болельщиков и поддерживать традиции отечественной школы шахмат.

– Вы лично продолжаете общение с Сергеем?

– Я всегда открыт для общения, но в основном наше взаимодействие происходит через его менеджера Кирилла Зангалиса, который был удивлен постами и комментариями Сергея не меньше всех остальных в шахматном мире.

– Карякин жалуется, что Федерация шахмат России не помогает ему пережить трудное время дисквалификации и не участвует финансово в его шахматной подготовке.

– Сергей отлично знает, что я лично, как старший тренер мужской сборной и президент федерации, подавал апелляцию на решение этической комиссии ФИДЕ. Это была большая юридическая работа, которая не принесла результата, но была сделана силами федерации.

Что же касается финансовой поддержки – странно слышать такое от одного из самых обеспеченных спортсменов страны, который получал беспрецедентную поддержку в течение всей своей карьеры в России начиная с 2009 года.

Проблемы шахматиста, который оказался без международных турниров, как и многие другие спортсмены нашей страны, мне очень понятны.

Сейчас Карякин увлекся общественной деятельностью, некоторое время назад пытался заняться бизнесом и организацией соревнований. Потом публично заявил о планах создания альтернативной ФИДЕ международной шахматной организации.

Выглядит так, будет он пытается оставить спортивную карьеру и найти другое занятие. Я все же надеюсь, что Сергей продолжит играть в шахматы, – сказал Филатов.

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»

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