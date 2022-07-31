Даниэль Народицкий: «У Карлсена нет мотивации не на матч с Непомнящим, а на период подготовки. Ему надоел этот процесс, он обременителен»

Американский шахматист Даниэль Народицкий поделился мнением о победе Яна Непомнящего на турнире претендентов и отказе от матча за шахматную корону.

– Перед турниром претендентов многие оценивали шансы Непомнящего на победу как минимальные. Он же победил с явным преимуществом. Вы тоже не относили его к фаворитам?

– Я считал его одним из трех главных фаворитов наряду с Каруаной и Лижэнем. Но многие почему-то делали выводы исключительно по матчу Яна в Дубае. Все помнят шестую партию, где он подставил фигуру Магнусу, но люди забыли, что ему это совсем не свойственно.

Он был под огромным давлением. Полностью сломался после 100-ходовой партии, хотя до этого играл достойно. Где-то даже с перевесом. В шахматном мире часто такое происходит. Один плохой турнир – и даже сильнейшего гроссмейстера с огромным опытом начинают хоронить.

Если же внимательно посмотреть на его результаты на турнире претендентов-2020 в Екатеринбурге, серии супертурниров, то он явно был в хорошей форме.

Ян силен в блице, редко попадает в цейтнот. Дебютная подготовка у него всегда была на высоком уровне, он комфортно себя чувствует в острых позициях. Непомнящего тяжело обыграть черными, особенно после того, как он начал играть русскую партию. Так что если логически размышлять, то шансы у него были не хуже, чем у других фаворитов.

– Магнус объяснил отказ защищать корону отсутствием мотивации. Вы понимаете это? Все-таки на кону самое престижное звание в мире шахмат и два миллиона евро...

– Не думаю, что дело в мотивации. Люди недооценивают, сколько надо готовиться к матчу. Я не был секундантом, но не секрет, что период интенсивной подготовки занимает 9-10 месяцев. Магнусу надо собирать большую команду, платить всем зарплату.

А если он проиграет, то все эти действия себя не окупят. При этом он уже доказал, что является лучшим за всю историю. Сейчас ему важнее добраться до отметки 2900, чем опять почти год изучать Непомнящего. Делать 12 ничьих и выигрывать на тай-брейке.

Ему просто надоел этот процесс. Отсутствие мотивации относится не к матчу, а к периоду подготовки, который более обременительный, как ни странно, чем сам матч, – сказал Народицкий.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?