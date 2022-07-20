Карякин о турнире претендентов: «Вместо меня пошел Лижэнь, которому надо было набить определенное количество партий. С кем он играл, были вообще эти партии или нет?»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) после отказа Магнуса Карлсена сыграть в матче на первенство мира с Яном Непомнящим. 

«Я понимал, что была вероятность отказа Карлсена от матча. В первую очередь потому что он играет с Яном Непомнящим, к которому до этого год готовился.

Даже несмотря на то, что он комфортно победил, два года готовиться играть с одним и тем же соперником – небольшое удовольствие.

Думаю, что это очень плохо. Не скажу, что это гвоздь в крышку гроба, но еще один очень неприятный эпизод в этом цикле. Потому что сначала меня отстранили, потом вместо меня пошел Дин Лижэнь, которому за месяц надо было набить определенное количество партий.

И он сыграл приблизительно 30 партий за 30 дней. И с кем он играл в Китае, кто присутствовал при этих партиях, кто судил – хотелось бы видеть фото, видео, вообще были ли эти партии сыграны или нет.

Я не осуждаю Дин Лижэня, я просто говорю, что цикл себя полностью скомпрометировал. И Магнус своим решением добавил этому циклу еще меньше легитимности.

Мне кажется, что ФИДЕ в целом плохо работает. Это началось, когда отстранили Теймура Раджабова, потом на середине перенесли турнир претендентов и его играли на протяжении года.

Все это было неправильно сделано, и сейчас мы пожинаем плоды тех ошибок», – сказал Карякин. 

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