Глава Федерации шахмат России: «Хотелось бы, чтобы матч за звание чемпиона мира прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что матч за звание чемпиона мира должен пройти в России и Китае.

В 2023 году за шахматную корону сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Норвежец Магнус Карлсен ранее отказался от защиты титула.

– Если матч будет в Китае, насколько он будет сложным для Яна?

– Это будет непросто. Поэтому хотелось бы, если будет матч, чтобы он прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае. А лучше, чтобы 100 процентов, – в Москве.

Посмотрим, как закончится турнир претендентов среди женщин. Если наши девчонки нас порадуют, и одна выйдет в финал, будет разыгрывать женскую корону, то у нас будет очень интересное соревнование в следующем году, когда российская шахматистка и российский шахматист будут претендовать на мировую шахматную корону как в женском, так и в мужском виде.

Это будет, конечно, невероятно интересно. Тогда можно будет с китайской федерацией обсуждать, как мы проведем матч.

– Да, если учитывать, что Китай – относительно дружественная страна.

– Не относительно, а просто очень дружественная. И мы активно с китайской федерацией взаимодействуем.

Например, у нас очень много совместных мероприятий проводятся. Очень надеемся в том числе на поддержку от них на выборах в Индии (там пройдет конгресс Международной шахматной федерации – Sports.ru) и на то, чтобы наши команды вернулись на чемпионат мира и на Олимпиаду, – сказал Филатов.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего