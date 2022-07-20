Глава Федерации шахмат России: «Хотелось бы, чтобы матч за звание чемпиона мира прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что матч за звание чемпиона мира должен пройти в России и Китае.

В 2023 году за шахматную корону сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Норвежец Магнус Карлсен ранее отказался от защиты титула.

– Если матч будет в Китае, насколько он будет сложным для Яна?

– Это будет непросто. Поэтому хотелось бы, если будет матч, чтобы он прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае. А лучше, чтобы 100 процентов, – в Москве.

Посмотрим, как закончится турнир претендентов среди женщин. Если наши девчонки нас порадуют, и одна выйдет в финал, будет разыгрывать женскую корону, то у нас будет очень интересное соревнование в следующем году, когда российская шахматистка и российский шахматист будут претендовать на мировую шахматную корону как в женском, так и в мужском виде.

Это будет, конечно, невероятно интересно. Тогда можно будет с китайской федерацией обсуждать, как мы проведем матч.

– Да, если учитывать, что Китай – относительно дружественная страна.

– Не относительно, а просто очень дружественная. И мы активно с китайской федерацией взаимодействуем.

Например, у нас очень много совместных мероприятий проводятся. Очень надеемся в том числе на поддержку от них на выборах в Индии (там пройдет конгресс Международной шахматной федерации – Sports.ru) и на то, чтобы наши команды вернулись на чемпионат мира и на Олимпиаду, – сказал Филатов.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

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