Тренер Непомнящего об отказе Карлсена играть за шахматную корону: «Это было шокирующе. Не исключаю, что в будущем у Магнуса еще возникнет аппетит к матчам и он вернется»

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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира.

Карлсен объяснил свое решение отсутствием мотивации. Теперь соперником Непомнящего в борьбе за шахматную корону станет китаец Дин Лижэнь.

«Для меня было это было шокирующе. Карлсен – действующий шахматист, чемпион мира, все последние матчи свои выиграл, всегда отстаивал титул и в каждом турнире борется за победу. Здесь сложно проводить параллели с Фишером, тот все же тогда прекратил играть в шахматы.

Но те заявления, которые Магнус делал на следующий день после матча за корону, не позволяли нам относиться к ним очень серьезно. Думаю, отказ произошел не из-за формата [матча]. Иначе бы он уже со своей командой обсуждал это еще в Дубае, как-то согласовывал бы с ФИДЕ и другими участниками.

Наверное, здесь вопрос мотивации. Он сам не раз говорил, что матч за первенство мира – это колоссальное испытание. Это касается и подготовки всей команды. Нам остается только уважать решение чемпиона мира. Не исключаю, что в будущем у него еще возникнет аппетит к матчам и он вернется», – рассказал Поткин.

«Согласен ли со словами Яна, что Дин Лижэнь не менее тяжелый соперник, чем Карлсен? Магнус все-таки стоит обособленно, на данный момент это лучший шахматист мира, у него свое место в истории шахмат. Но противостояние с Дином очень захватывающее, это колоссальный шахматист, в какой-то момент он не проигрывал на протяжении года.

Из-за пандемии, наверное, не мог выезжать на соревнования, возможно, даже потерял чуть-чуть практическую жилку. Но Китай заявлял не раз, что они хотят своего чемпиона мира. Это будет противостояние не только шахматистов, но также российской и китайской шахматных школ», — отметил Поткин.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

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