Менеджер Карякина: «Был ошарашен постом Сергея о Федерации шахмат России. Категорически не разделяю его точку зрения»

PR-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис был ошарашен критикой гроссмейстера в адрес ФШР.

«Как руководитель пресс-службы ФШР и менеджер Сергея Карякина, скажу откровенно: я был ошарашен постом Сергея Карякина о Федерации шахмат России. Это решение он принял самостоятельно, наверное, впервые не посоветовавшись со мной за 10 лет крепкой дружбы и доверительного сотрудничества. Мы прошли с Сергеем огонь и воду, я знал его как доброго открытого парня. И раз он занял такую позицию, значит, считает ее правильной.

Это его видение, его выбор. И за это я отвечать не могу. В данном конкретном случае категорически не разделяю его точку зрения. Я 10 лет знаком с [президентом ФШР] Андреем Филатовым, восемь из них с ним работаю. Андрей Васильевич, по моему мнению, сделал и делает очень много для российских шахмат. На сегодняшний день не вижу другого руководителя федерации.

В ФШР также работают мои товарищи, с которыми я вместе девять лет. Мы также делали одно дело и делали его хорошо. Я в любом случае не собираюсь менять коллектив, как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства. На меня плохо бы посмотрели здесь и дурно приняли там, как говаривал главный герой известного романа Александра Дюма», – сказал Зангалис.

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