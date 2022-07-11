Сергей Карякин: «Я действующий спортсмен и уверен, что в такой роли принесу больше пользы стране. У меня нет столько времени, чтобы совмещать это с работой в федерации»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен продолжить спортивную карьеру без совмещения с работой в Федерации шахмат России (ФШР).

Ранее Карякин выступил с критикой руководства ФШР.

«После того, как я написал большой пост про то, что на самом деле происходит в ФШР, у общественности возникли справедливые вопросы. В первую очередь, что делать дальше и не хочу ли я выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового президента федерации?

Я все еще действующий спортсмен и уверен, что в такой роли принесу больше пользы своей стране! На данный момент у меня нет таких амбиций и столько свободного времени, чтобы совмещать это с работой в федерации.

А перекладывание всей работы на менеджмент может, на сегодняшнем примере ФШР, привести к совершенно противоположным результатам», – написал Карякин и предложил кандидатуру 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова на пост президента федерации.

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