Смагин о шахматах в России: «Оценки Карякина слишком резкие, такие крайности я не разделяю»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин поделился мнением о критике в адрес Федерации шахмат России (ФШР) со стороны гроссмейстера .

«Турниров всегда недостает. Оценки Сергея Карякина слишком резкие, и такие крайности я не разделяю. Турниров на самом деле, может быть, не хватает для шахматистов его уровня. Это действительно так. Но для этого есть объективные причины, организация таких состязаний – дорогое удовольствие. А если посмотреть, сколько соревнований разного уровня, в том числе и для гроссмейстеров среднего звена, проходит в России, то в этом плане волноваться нечего. Их огромное количество, а летом несколько идут параллельно.

Другое дело, что всегда есть возможность что-то улучшить и поднять на более качественный уровень. Но это требует в нынешних условиях определенной перестройки работы. Мы были в одних условиях, сейчас – в других, и при организации этих турниров надо понимать, с кем мы будем их проводить, кто к нам приедет.

Я уверен, что Федерация шахмат России следит за этим и будет реагировать. Мне кажется, что оценки Сергея слишком категоричны. Хотя понятно, что шахматистам мирового уровня в рамках текущей ситуации, конечно, приходится довольно непросто», – сказал Смагин.

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