PR-директор ФШР Зангалис: «Будет глупо, если Карлсен откажется от встречи с Непомнящим. Пусть Магнус докажет в еще одном матче, что он сильнее Яна»

PR-директор Федерации шахмат России (ФШР) и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис не верит, что действующий чемпион мира откажется от защиты титула.

Ранее норвежец заявлял, что может отказаться от матча за шахматную корону, если его соперником будет не . Турнир претендентов, завершившийся вчера в Мадриде, выиграл россиянин .

– Хорошо ли это с точки зрения раскрутки матча или вывеска Фиружа – Карслен выглядит мощнее?

– Для шахмат – не знаю как. Если честно, мне на фоне всех этих событий пофигу. Здорово, что играет россиянин.

У Фиружи еще много времени. Пусть он окрепнет, докажет. Ян уже все доказал. Считаю, что это ему вернулось за то, что он на моей памяти раз восемь претендовал как минимум на звание чемпиона мира по блицу и по рапиду, но по каким-то случайным обстоятельствам становился вторым или третьим. Так что его судьба награждает за такую стабильность.

Вывеска шикарная. А если говорить про Магнуса, который пытается правила изменить или не играть с Непомнящим, считаю, что будет глупо, если он откажется. Хотя мне кажется, это просто разговоры. Пусть Магнус докажет в еще одном матче, что он сильнее Яна.

– Согласны, что Карякин в 2016-м выходил после матча с Карлсеном более популярным, чем Ян Непомнящий после матча с Магнусом в 2021-м?

– Не могу комментировать. Меня не звали в состав команды Яна, хотя я готов был помогать. Серега ему помогал по шахматам.

Это личное дело Яна. У него есть свои пиарщики. Я отвечаю за всю Федерацию шахмат России и лично за Сергея Карякина. У меня свои методы. Не каждому шахматисту они подходят. Так что вопрос к тем, кто занимается менеджментом Яна лично. Здесь я могу только ему посоветовать, всегда готов помочь.

Мне кажется, что тогда слишком долго российские шахматы были вне борьбы за матч. И у Сереги был большой плюс в том, что он повел в счете в восьмой партии. Это реально очень сильно всколыхнуло, так как оставалось всего четыре партии до победы.

А Ян начал прекрасно, но затем уже минус один, минус два... Где-то перестали в него верить, поэтому матч не получил должного освещения. Даже можно сказать должной «истерии». Посмотрим, что будет на этот раз, – сказал Зангалис.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?