Аркадий Дворкович: «Для всего шахматного мира будет лучше, если Карлсен сыграет очередной матч за звание чемпиона мира»

Президент Международной шахматной федерации ( ) надеется, что 16-й чемпион мира сыграет с Яном Непомнящим в матче на первенство мира.

Ранее норвежец заявлял, что может отказаться от защиты титула.

«Для всего шахматного мира будет лучше, если Магнус Карлсен сыграет очередной матч за звание чемпиона мира.

Поединок за шахматную корону является самым важным соревнованием, которое только может быть. Но каждый человек свободен и имеет право на свое волеизъявление. На принятие собственного решения. Будем надеяться, что Магнус сыграет этот матч.

Но если все сложится по-другому, то чемпионский матч проведут два победителя турнира претендентов (Непомнящий и китаец Дин Лижэнь – .ru)», – сказал Дворкович.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?