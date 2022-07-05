Вице-президент ФШР Гурьев: «Впереди новая глава противостояния Непомнящий – Карлсен. Есть предчувствие, что развязка может удивить всех любителей шахмат»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Гурьев высказался о победе Яна Непомнящего в турнире претендентов.

«Хочу искренне поздравить Яна. Первым в истории победить на турнире претендентов два раза кряду – это дорогого стоит. Особенно после столь чувствительного проигрыша в Дубае.

Но побед без поражений не бывает. Ян – молодец, он оставил неудачи позади, очень вырос психологически. Та уверенность и яркая игра, которую он показал на длинной дистанции турнира против лучших гроссмейстеров планеты, – результат большой работы над собой.

Впереди новая, решающая глава противостояния Непомнящий – Карлсен. И у меня есть предчувствие, что развязка этой книги может удивить всех любителей шахмат на планете», – сказал Гурьев.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?