Гендиректор ФИДЕ: «Решения о матче Непомнящего и Карлсена нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни»

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский сообщил, что организация пока не приняла никакого решения о будущем матче за шахматную корону.

В матче должны встретиться норвежец и россиянин , который выиграл турнир претендентов. Однако Карлсен ранее заявлял, что может отказаться от защиты титула.

3 июля Карлсен и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретились в Мадриде, где обсудили возможные изменения в формате матча за первенство мира.

«Встреча была, я в ней также принимал участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивная. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону.

Но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации», – рассказал Сутовский.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?