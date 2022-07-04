Гендиректор ФИДЕ: «Решения о матче Непомнящего и Карлсена нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Эмиль Сутовский Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский сообщил, что организация пока не приняла никакого решения о будущем матче за шахматную корону.

В матче должны встретиться норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов. Однако Карлсен ранее заявлял, что может отказаться от защиты титула.

3 июля Карлсен и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретились в Мадриде, где обсудили возможные изменения в формате матча за первенство мира.

«Встреча была, я в ней также принимал участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивная. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону.

Но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации», – рассказал Сутовский.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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