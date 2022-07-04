Тихонов о возможном отказе Карлсена от матча за шахматную корону: «У меня особое отношение к мерзким норвежцам. Не лез бы в политику, играл бы спокойно в шахматы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что норвежский шахматист боится играть в матче за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен заявлял, что может отказаться от матча еще до турнира претендентов, который выиграл Непомнящий.

«Может, мне сыграть вместо Карлсена? Он не то чтобы не хочет, может, боится просто.

У меня особое отношение к мерзким норвежцам. Не лез бы в политику, играл бы спокойно в шахматы.

Не хочет играть, ну и ладно. Непомнящий знает себе цену, а то мы все время ищем какие-то причины», – рассказал Тихонов.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?