Турнир претендентов. 14-й тур. Накамура сыграет с Лижэнем, Непомнящий против Дуды и другие партии

4 июля пройдут заключительные партии шахматного турнира претендентов. Россиянин сыграет c поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Непомнящий одержал досрочную победу в турнире по итогам прошлого тура и получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

13-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Ян Непомнящий (Россия)

Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фиружа (Франция)

Дин Лижэнь (Китай) – Хикару Накамура (США)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Турнирное положение: Непомнящий – 9, Накамура – 7,5, Лижэнь – 7, Раджабов, Каруана – по 6,5, Раппорт – 5,5, Дуда, Фиружа – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.