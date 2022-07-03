Аркадий Дворкович: «Не берусь оценивать шансы Непомнящего в матче на первенство мира. Любой его соперник будет иметь большой опыт»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил победу россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Однако тот ранее заявлял о возможном отказе от игры.

«Достаточно уникальный случай, когда один и тот же шахматист выигрывает два турнира претендентов подряд. Конечно, это большой успех Непомнящего. Ян сразится за звание чемпиона мира. Думаю, для российских болельщиков это отличный повод для радости», – сказал глава ФИДЕ.

«Для нас в Международной шахматной федерации теперь главное организовать матч первенства мира на самом высоком уровне. Каковы шансы Непомнящего? Я не берусь сейчас оценивать, слишком рано. В любом случае Ян имеет опыт борьбы за первенство мира, поэтому можно его использовать при подготовке к следующему матчу.

Но, с другой стороны, любой его соперник тоже будет иметь большой опыт! Но я в данном случае выступаю как президент Международной шахматной федерации и должен сохранять нейтральность», – отметил Дворкович.

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