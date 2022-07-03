Аркадий Дворкович: «Не берусь оценивать шансы Непомнящего в матче на первенство мира. Любой его соперник будет иметь большой опыт»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил победу россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Однако тот ранее заявлял о возможном отказе от игры.

«Достаточно уникальный случай, когда один и тот же шахматист выигрывает два турнира претендентов подряд. Конечно, это большой успех Непомнящего. Ян сразится за звание чемпиона мира. Думаю, для российских болельщиков это отличный повод для радости», – сказал глава ФИДЕ.

«Для нас в Международной шахматной федерации теперь главное организовать матч первенства мира на самом высоком уровне. Каковы шансы Непомнящего? Я не берусь сейчас оценивать, слишком рано. В любом случае Ян имеет опыт борьбы за первенство мира, поэтому можно его использовать при подготовке к следующему матчу.

Но, с другой стороны, любой его соперник тоже будет иметь большой опыт! Но я в данном случае выступаю как президент Международной шахматной федерации и должен сохранять нейтральность», – отметил Дворкович.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?