Депутат Свищев: «Карлсену нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Дмитрий Свищев Шахматы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил российского шахматиста Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов в Мадриде.

«Мы поздравляем Яна Непомнящего, который в очередной раз подтвердил высокий уровень российских шахматистов.

Что касается Карлсена, то ему нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны. В ином случае он просто лишится шахматной короны.

Считаю, что и ФИДЕ надо быть беспристрастной в данном случае, вне зависимости от национальности спортсменов», – сказал Свищев.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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