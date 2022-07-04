Депутат Свищев: «Карлсену нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил российского шахматиста Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов в Мадриде.

«Мы поздравляем Яна Непомнящего, который в очередной раз подтвердил высокий уровень российских шахматистов.

Что касается Карлсена, то ему нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны. В ином случае он просто лишится шахматной короны.

Считаю, что и ФИДЕ надо быть беспристрастной в данном случае, вне зависимости от национальности спортсменов», – сказал Свищев.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?