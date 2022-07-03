Карлсен – на вопрос об участии в матче с Непомнящим за шахматную корону: «Посмотрим»

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен высказался о возможном матче с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Сегодня россиянин одержал досрочную победу на турнире претендентов в Мадриде и получил право сыграть за звание чемпиона мира.

«Посмотрим», – ответил Карлсен на вопрос о своем участии. Его цитирует журналист Олимпиу ди Луппи.

Ранее норвежец заявлял, что может отказаться от матча за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не Алиреза Фиружа из Франции. Сам Фиружа сейчас занимает на турнире последнее место.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?