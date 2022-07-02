Сергей Шипов: «Быстрая ничья Непомнящего и Накамуры вызвала критику у ценителей шахматного искусства, но на ситуацию надо смотреть с точки зрения рационализма»

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о партии 12-го тура турнира претендентов между россиянином Яном Непомнящим и американцем , которая завершилась ничьей после 14 ходов.

«Партия вызвала определенную критику у ценителей шахматного искусства, но это отборочные турниры, где идет жесточайшая борьба за главный приз. Ян поступил абсолютно разумно, не стал рисковать, сделал фактически решающий шаг для первого места, ценителям шахматного искусства хочется посочувствовать, но на эту ситуацию надо смотреть с точки зрения рационализма.

Ян уже на этом турнире сыграл немало блестящих партий и еще сыграет их тысячи, так что критика не вполне уместна. Ситуация такова, что какое-то невероятное стечение обстоятельств, только какое-то чудо помешает ему выиграть турнир», – сказал Шипов.

За ничью в отдельной партии шахматистам полагается по 3,5 тысячи евро.

«Я не против того, чтобы каждого из них оштрафовали на эти €3,5 тыс. Между прочим, они никакие правила не нарушили, в регламенте записано, что до 40-го хода нельзя предлагать ничью в игровых позициях.

Они начали повторять ходы, судьи могли потребовать играть до 40-го хода, можно было 28 раз повторить позицию, но никому это не нужно», – добавил он.

За счет чего Непомнящий рвет турнир претендентов и идет к новой встрече с Карлсеном? Объясняем предельно доступно