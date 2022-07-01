Анатолий Карпов: «Непомнящий играет блестяще. Надо довести турнир до победы, а для этого важно в оставшихся партиях не думать, что дело уже сделано»

12-й чемпион мира по шахматам прокомментировал выступление россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов, а также отметил слабую игру .

«Непомнящий набрал восемь очков за три тура до конца – почти сделал дело. Надо довести турнир до победы, а для этого важно в оставшихся партиях не думать, что дело уже сделано и не играть расслабленно. В целом Ян блестяще играет, что тут сказать?

Многие пророчили успешный турнир Фируже, и даже говорил, что это будет его следующий соперник, только с ним он готов играть за шахматную корону. Но слабая игра на турнире претендентов юного шахматиста стала откровением», – сказал Карпов.

Турнир претендентов. 12-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Лижэнь против Раджабова, другие партии