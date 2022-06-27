Турнир претендентов. 10-й тур. Непомнящий сыграет с Раджабовым, Накамура против Фиружи, другие партии

29 июня в Мадриде пройдет десятый тур шахматного турнира претендентов. Россиянин сыграет с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

10-й тур

Начало партий – в 16.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – (Азербайджан)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Дин Лижэнь (Китай)

(США) – (Франция)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – (США)

Турнирное положение: Непомнящий – 6,5, Каруана – 5,5, Накамура, Лижэнь – по 4,5, Раппорт, Фиружа, Раджабов – по 4, Дуда – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.