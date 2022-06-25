Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Лижэнем, Накамура против Каруаны и другие партии

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26 июня в Мадриде пройдет восьмой тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий 

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

8-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фиружа (Франция) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Турнирное положение: Непомнящий – 5,5, Каруана – 5, Накамура – 3,5, Раппорт, Дуда, Лижэнь – по 3, Раджабов, Фиружа – по 2,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.

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