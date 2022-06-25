Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Лижэнем, Накамура против Каруаны и другие партии

26 июня в Мадриде пройдет восьмой тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
8-й тур
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США)
Алиреза Фиружа (Франция) – Теймур Раджабов (Азербайджан)
Турнирное положение: Непомнящий – 5,5, Каруана – 5, Накамура – 3,5, Раппорт, Дуда, Лижэнь – по 3, Раджабов, Фиружа – по 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.