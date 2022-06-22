Турнир претендентов. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Дудой, Фиружа против Каруаны и другие партии

23 июня в Мадриде пройдет шестой тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
6-й тур
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Алиреза Фиружа (Франция) – Фабиано Каруана (США)
Хикару Накамура (США) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Непомнящий – 3,5, Каруана – 3, Дуда, Раппорт, Накамура – по 2,5, Раджабов, Лижэнь, Фиружа – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.