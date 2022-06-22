Турнир претендентов. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Дудой, Фиружа против Каруаны и другие партии

Теги результаты Теймур Раджабов турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Лижэнь Дин Рихард Раппорт Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Шахматы

23 июня в Мадриде пройдет шестой тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

6-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Алиреза Фиружа (Франция) – Фабиано Каруана (США)

Хикару Накамура (США) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положениеНепомнящий – 3,5, Каруана – 3, Дуда, Раппорт, Накамура – по 2,5, Раджабов, Лижэнь, Фиружа – по 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.

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