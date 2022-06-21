Турнир претендентов. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Каруана против Раппорта и другие партии

22 июня в Мадриде пройдет пятый тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
5-й тур
Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Дин Лижэнь (Китай)
Алиреза Фиружа (Франция) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Турнирное положение: Непомнящий – 3, Каруана – 2,5, Дуда, Раппорт, Накамура – по 2, Раджабов, Лижэнь, Фиружа – по 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.