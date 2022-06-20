Тренер Непомнящего: «Ян может занести себе в актив старт турнира претендентов. В этот момент важно набирать максимальное количество очков»

, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил игру своего ученика в турнире претендентов.

«В первом туре Ян играл с Дин Лижэнем, который пошел на большую борьбу. Но, как только Непомнящий предпринял атаку на короля, это вызвало большой дискомфорт у китайского шахматиста, допустившего несколько подряд грубых ошибок. Фактически простоял на месте, что позволило Яну провести решающую атаку в хорошем стиле и выиграть первую партию. Это всегда важно, как задел на будущее.

Во втором туре у Яна была сложная партия с Каруаной, и Фабиано сам признался, что он допустил огромный блеф в дебюте – выбрал линию, которая ставит черных на грань поражения. Но Ян не пошел по принципиальному пути и стал защищающейся стороной. В то же время он боролся, это очень важно – создавать наибольшее количество проблем сопернику. Каруана не решился продолжить борьбу, и ничья – это хороший итоговый результат против соперника, который демонстрирует стабильную игру.

Важно отметить, что психология в первых партиях играет очень большую роль. Всегда в турнире претендентов повышенное напряжение, и шахматисты порой допускают не свойственные их уровню ошибки. И мы видим, что в первых турах набирает больше очков тот, кто лучше справляется с психологией.

Общий девиз турнира пока такой, что повышенное напряжение витает в воздухе и не позволяет доводить партии до логического завершения. Так было, когда Раппорт обыгрывал Фиружу, но в простом ладейном окончании не смог довести партию до победы. Видим, как шахматисты входят в турнир, и именно в этот момент важно набирать максимальное количество очков. Безусловно, старт Непомнящий может занести себе в актив.

Сегодня выходной день, и у шахматистов есть возможность осмотреться, и ожидаю, что после шахматная часть будет иметь большее значение, чем психологические аспекты, и мы увидим более качественную игру», – сказал Поткин.