Сергей Шипов: «Непомнящий является одним из фаворитов турнира претендентов»

Российский гроссмейстер заявил, что считает россиянина Яна Непомнящего одним из основных кандидатов на победу в турнире претендентов.

«Ян является одним из трех-четырех фаворитов турнира. Я бы еще назвал Каруану, Дин Лижэня и, может быть, Фиружу, мне кажется, кто-то из них будет победителем, но явного лидерства тут нет.

Ян в этой компании свой, у него есть опыт побед на больших турнирах, в том числе и на турнире претендентов.

Конечно, старт на таких турнирах очень важен, потому что шахматист, который получает преимущество после первых партий, имеет возможность играть более надежно.

Ясно, что больших отрывов быть не может, поэтому очень выгодно выйти в начале вперед, а потом играть надежнее.

Хотелось бы, чтобы Ян выиграл одну из первых партий, но главное, чтобы не было поражений, потому что нашего гроссмейстера проигрыш может выбить из колеи», – сказал Шипов.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 4 июля в Мадриде, тай-брейк при необходимости – 5 июля.