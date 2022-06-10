Norway Chess. 9-й тур. Топалов сыграет с Карлсеном, Тари против Ананда, другие партии

10 июня пройдут партии девятого тура шахматного турнира Norway Chess.
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
9-й тур
Начало партий – 18.00 по московскому времени.
Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Хао Ван (Китай) – Уэсли Со (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды)
Арьян Тари (Норвегия) – Вишванатан Ананд (Индия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Теймур Раджабов (Азербайджан)
Турнирное положение: Карлсен – 15, Мамедьяров – 14,5, Ананд – 13, Вашье-Лаграв – 12,5, Со, Гири – по 11, Топалов, Тари – по 8,5, Раджабов, Хао Ван – по 6,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.