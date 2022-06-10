Norway Chess. 9-й тур. Топалов сыграет с Карлсеном, Тари против Ананда, другие партии

Теги результаты Веселин Топалов Вишванатан Ананд Магнус Карлсен Теймур Раджабов Шахрияр Мамедьяров Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Norway Chess Шахматы

10 июня пройдут партии девятого тура шахматного турнира Norway Chess

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

9-й тур

Начало партий – 18.00 по московскому времени. 

Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Хао Ван (Китай) – Уэсли Со (США) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды) 

Арьян Тари (Норвегия) – Вишванатан Ананд (Индия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 

Турнирное положение: Карлсен – 15, Мамедьяров – 14,5, Ананд – 13, Вашье-Лаграв – 12,5, Со, Гири – по 11, Топалов, Тари – по 8,5, Раджабов, Хао Ван – по 6,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные