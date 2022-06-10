Norway Chess. 9-й тур. Топалов сыграет с Карлсеном, Тари против Ананда, другие партии

10 июня пройдут партии девятого тура шахматного турнира .

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

9-й тур

Начало партий – 18.00 по московскому времени.

(Болгария) – (Норвегия)

Хао Ван (Китай) – (США)

(Франция) – (Нидерланды)

Арьян Тари (Норвегия) – (Индия)

(Азербайджан) – (Азербайджан)

Турнирное положение: Карлсен – 15, Мамедьяров – 14,5, Ананд – 13, Вашье-Лаграв – 12,5, Со, Гири – по 11, Топалов, Тари – по 8,5, Раджабов, Хао Ван – по 6,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.