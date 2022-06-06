Norway Chess. 6-й тур. Карлсен сыграет с Мамедьяровым, Гири против Ананда и другие партии

6 июня пройдет шестой тур шахматного турнира Norway Chess. Магнус Карлсен сыграет с Шахрияром Мамедьяровым, Аниш Гири против Вишванатана Ананда.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

6-й тур

Начало партий – 18.00 по московскому времени.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Уэсли Со (США) – Арьян Тари (Норвегия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Вишванатан Ананд (Индия)

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Веселин Топалов (Болгария)

Турнирное положение: Ананд – 10, Карлсен – 9,5, Со, Мамедьяров – по 8,5, Вашье-Лаграв, Гири – по 7, Топалов – 4,5, Ван Хао, Тари, Раджабов – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.