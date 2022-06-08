Norway Chess. 8-й тур. Карлсен встретится с Вашье-Лагравом, Ананд против Мамедьярова, другие партии

9 июня пройдут партии восьмого тура шахматного турнира Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

8-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Уэсли Со (США) – Веселин Топалов (Болгария)

Аниш Гири (Нидерланды) – Арьян Тари (Норвегия)

Вишванатан Ананд (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хао Ван (Китай)

Турнирное положение: Карлсен – 13,5, Ананд – 12,5, Мамедьяров, Вашье-Лаграв – по 11,5, Со – 10, Тари – 8,5, Гири – 8, Топалов – 7, Ван Хао –5,5, Раджабов 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.