Norway Chess. 8-й тур. Карлсен встретится с Вашье-Лагравом, Ананд против Мамедьярова, другие партии

9 июня пройдут партии восьмого тура шахматного турнира Norway Chess.
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
8-й тур
Начало партий – 18:00 по московскому времени.
Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Уэсли Со (США) – Веселин Топалов (Болгария)
Аниш Гири (Нидерланды) – Арьян Тари (Норвегия)
Вишванатан Ананд (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хао Ван (Китай)
Турнирное положение: Карлсен – 13,5, Ананд – 12,5, Мамедьяров, Вашье-Лаграв – по 11,5, Со – 10, Тари – 8,5, Гири – 8, Топалов – 7, Ван Хао –5,5, Раджабов 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.