Norway Chess. 7-й тур. Ананд сыграет с Раджабовым, Тари против Карлсена и другие партии

Теги результаты Веселин Топалов Вишванатан Ананд Магнус Карлсен Теймур Раджабов Шахрияр Мамедьяров Хао Ван Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Norway Chess Арьян Тари Шахматы

7 июня пройдет седьмой тур шахматного турнира Norway Chess. Вишванатан Ананд сыграет с Теймуром Раджабовым, Арьян Тари против Магнуса Карлсена.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

7-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени.

Вишванатан Ананд (Индия) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)

Арьян Тари (Норвегия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США)

Веселин Топалов (Болгария) – Ван Хао (Китай)

Турнирное положение: Карлсен – 12,5, Ананд – 11,5, Со – 10, Мамедьяров, Вашье-Лаграв – по 8,5, Гири – 8, Тари – 7, Топалов – 6, Ван Хао, Раджабов – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.

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