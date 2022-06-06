Norway Chess. 7-й тур. Ананд сыграет с Раджабовым, Тари против Карлсена и другие партии

7 июня пройдет седьмой тур шахматного турнира Norway Chess. Вишванатан Ананд сыграет с Теймуром Раджабовым, Арьян Тари против .

Ставангер, Норвегия

7-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени.

(Индия) – (Азербайджан)

(Азербайджан) – (Нидерланды)

Арьян Тари (Норвегия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

(Франция) – (США)

(Болгария) – Ван Хао (Китай)

Турнирное положение: Карлсен – 12,5, Ананд – 11,5, Со – 10, Мамедьяров, Вашье-Лаграв – по 8,5, Гири – 8, Тари – 7, Топалов – 6, Ван Хао, Раджабов – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го. За победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший – 1 очко.