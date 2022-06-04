Norway Chess. 5-й тур. Ананд сыграет с Карлсеном, Мамедьяров против Со и другие партии

5 июня пройдет пятый тур шахматного турнира Norway Chess. Вишванатан Ананд сыграет с , Шахрияр Мамедьяров против Уэсли Со.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

5-й тур

Начало партий – 18.00 по московскому времени.

(Нидерланды) – (Азербайджан)

(Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Уэсли Со (США)

Арьян Тари (Норвегия) – Ван Хао (Китай)

(Франция) – Веселин Топалов (Болгария)

Турнирное положение: Ананд, Карлсен – по 8,5, Со – 7,5, Мамедьяров – 7, Вашье-Лаграв – 5,5, Гири – 4, Топалов – 3,5, Ван Хао, Тари, Раджабов – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.