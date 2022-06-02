Norway Chess. 4-й тур. Со сыграет с Анандом, Карлсен против Гири, другие партии

3 июня пройдет четвертый тур шахматного турнира Norway Chess. Уэсли Со сыграет с Вишванатаном Анандом, Магнус Карлсен – с Анишем Гири.
Ставангер, Норвегия
4-й тур
Начало – 18.00 по московскому времени.
Магнус Карлсен (Норвегия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Уэсли Со (США) – Вишванатан Ананд (Индия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Веселин Топалов (Болгария) – Аниш Гири (Нидерланды)
Ван Хао (Китай) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Турнирное положение: Ананд – 7,5, Со – 6, Карлсен – 5,5, Вашье-Лаграв – 4,5, Гири, Мамедьяров – по 4, Ван Хао – 3, Топалов, Тари – по 2, Раджабов – 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.