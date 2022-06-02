Norway Chess. 4-й тур. Со сыграет с Анандом, Карлсен против Гири, другие партии

3 июня пройдет четвертый тур шахматного турнира Norway Chess. Уэсли Со сыграет с Вишванатаном Анандом, Магнус Карлсен – с Анишем Гири.

Ставангер, Норвегия

4-й тур

Начало – 18.00 по московскому времени.

(Норвегия) – Аниш Гири (Нидерланды)

(США) – (Индия)

(Азербайджан) – (Франция)

(Болгария) – (Нидерланды)

Ван Хао (Китай) – (Азербайджан)

Турнирное положение: Ананд – 7,5, Со – 6, Карлсен – 5,5, Вашье-Лаграв – 4,5, Гири, Мамедьяров – по 4, Ван Хао – 3, Топалов, Тари – по 2, Раджабов – 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.