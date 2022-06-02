Norway Chess. 3-й тур. Карлсен сыграет с Раджабовым, Гири против Со и другие партии

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2 июня в норвежском Ставангере пройдут партии 3-го тура шахматного турнира Norway Chess. Магнус Карлсен сыграет с Теймуром Раджабовым, Аниш Гири встретится с Уэсли Со.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

3-й тур

Начало партий – в 18.00 по московскому времени. 

Магнус Карлсен (Норвегия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 

Аниш Гири (Нидерланды) – Уэсли Со (США) 

Вишванатан Ананд (Индия) – Ван Хао (Китай)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Веселин Топалов (Болгария) 

Арьян Тари (Норвегия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Турнирное положение: Ананд – 6, Со – 4,5, Гири – 3, Карлсен, Мамедьяров – по 2,5, Ван Хао, Тари – по 2, Вашье-Лаграв, Раджабов – по 1,5, Топалов – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.

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