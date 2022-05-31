Norway Chess. 2-й тур. Со сыграет с Карлсеном, Вашье-Лаграв против Мамедьярова и другие партии

1 июня в норвежском Ставангере пройдут партии 2-го тура шахматного турнира Norway Chess. Уэсли Со сыграет с Магнусом Карлсеном, Максим Вашье-Лаграв против Шахрияра Мамедьярова.
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
2-й тур
Начало партий – 18:00 по московскому времени.
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Арьян Тари (Норвегия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Веселин Топалов (Болгария) – Вишванатан Ананд (Индия)
Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США)
Турнирное положение: Со, Ананд – по 3, Карлсен, Гири, Мамедьяров – по 1,5, Тари, Топалов, Хао – по 1, Вашье-Лаграв, Раджабов – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.