Norway Chess. 2-й тур. Со сыграет с Карлсеном, Вашье-Лаграв против Мамедьярова и другие партии

1 июня в норвежском Ставангере пройдут партии 2-го тура шахматного турнира Norway Chess. Уэсли Со сыграет с Магнусом Карлсеном, против Шахрияра Мамедьярова.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

2-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени.

(Азербайджан) – Арьян Тари (Норвегия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Веселин Топалов (Болгария) – (Индия)

Ван Хао (Китай) – (Нидерланды)

(Норвегия) – Уэсли Со (США)

Турнирное положение: Со, Ананд – по 3, Карлсен, Гири, Мамедьяров – по 1,5, Тари, Топалов, Хао – по 1, Вашье-Лаграв, Раджабов – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.