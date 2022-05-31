Norway Chess. 1-й тур. Карлсен обыграл Хао, Со победил Раджабова и другие результаты

Теги результаты Веселин Топалов Вишванатан Ананд Магнус Карлсен Теймур Раджабов Шахрияр Мамедьяров Хао Ван Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Norway Chess Арьян Тари Шахматы

В норвежском Ставангере прошли партии 1-го тура шахматного турнира Norway Chess. Магнус Карлсен обыграл Вана Хао, Уэсли Со победил Теймура Раджабова.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

1-й тур

Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 3:0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ван Хао (Китай) – 1,5:1

Аниш Гири (Нидерланды) – Веселин Топалов (Болгария) – 1:5:1

Вишванатан Ананд (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Арьян Тари (Норвегия) – 1,5:1

Турнирное положение: Со, Ананд – по 3, Карлсен, Гири, Мамедьяров – по 1,5, Тари, Топалов, Хао – по 1, Вашье-Лаграв, Раджабов – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные