Norway Chess. 1-й тур. Карлсен обыграл Хао, Со победил Раджабова и другие результаты

В норвежском Ставангере прошли партии 1-го тура шахматного турнира Norway Chess. Магнус Карлсен обыграл Вана Хао, Уэсли Со победил .

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

1-й тур

Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 3:0

(Норвегия) – Ван Хао (Китай) – 1,5:1

(Нидерланды) – Веселин Топалов (Болгария) – 1:5:1

(Индия) – (Франция) – 3:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Арьян Тари (Норвегия) – 1,5:1

Турнирное положение: Со, Ананд – по 3, Карлсен, Гири, Мамедьяров – по 1,5, Тари, Топалов, Хао – по 1, Вашье-Лаграв, Раджабов – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон – 10 минут против 7 с добавлением 1 сек. на ход, начиная с 41-го.