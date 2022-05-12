Superbet Chess Classic. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Мамедьяровым, Аронян против Каруаны, другие партии

12 мая в румынском Бухаресте пройдет 7-й тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Шахрияром Мамедьяровым.
Grand Chess Tour
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
7-й тур
Начало партий – в 15.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Левон Аронян (США) – Фабиано Каруана (США)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Уэсли Со (США)
Алиреза Фиружа (США) – Леньер Домингес (США)
Турнирное положение: Со, Аронян – 4, Вашье-Лаграв, Каруана, Непомнящий, Дяк, Домингес – по 3, Раппорт, Фиружа – по 2,5, Мамедьяров – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.