Superbet Chess Classic. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Мамедьяровым, Аронян против Каруаны, другие партии

12 мая в румынском Бухаресте пройдет 7-й тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Шахрияром Мамедьяровым.

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

7-й тур

Начало партий – в 15.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Левон Аронян (США) – Фабиано Каруана (США)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Уэсли Со (США)

Алиреза Фиружа (США) – Леньер Домингес (США)

Турнирное положение: Со, Аронян – 4, Вашье-Лаграв, Каруана, Непомнящий, Дяк, Домингес – по 3, Раппорт, Фиружа – по 2,5, Мамедьяров – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.