Superbet Chess Classic. 8-й тур. Непомнящий встретится с Ароняном, Со против Фиружи, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров Ян Непомнящий Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Рихард Раппорт Grand Chess Tour Алиреза Фиружа Superbet Chess Classic Шахматы

13 мая пройдут партии восьмого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Левоном Ароняном. 

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

8-й тур

Начало – 15.00 по московскому времени. 

Ян Непомнящий (Россия) – Левон Аронян (США)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Леньер Домингес (США)

Уэсли Со (США) – Алиреза Фиружа (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) 

Фабиано Каруана (США) – Рихард Раппорт (Венгрия) 

Турнирное положение: Аронян, Со – по 4,5, Вашье-Лаграв – 4, Каруана, Дяк, Фиружа – по 3,5, Непомнящий, Домингес, Мамедьяров – по 3, Раппорт – 2,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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