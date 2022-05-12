Superbet Chess Classic. 8-й тур. Непомнящий встретится с Ароняном, Со против Фиружи, другие партии

13 мая пройдут партии восьмого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Левоном Ароняном.

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

8-й тур

Начало – 15.00 по московскому времени.

(Россия) – (США)

(Азербайджан) – Леньер Домингес (США)

(США) – (США)

(Франция) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)

(США) – (Венгрия)

Турнирное положение: Аронян, Со – по 4,5, Вашье-Лаграв – 4, Каруана, Дяк, Фиружа – по 3,5, Непомнящий, Домингес, Мамедьяров – по 3, Раппорт – 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.