Superbet Chess Classic. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Со против Раппорта, другие партии

11 мая в румынском Бухаресте пройдет шестой тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Grand Chess Tour
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
6-й тур
Начало партий – 15.00 по московскому времени.
Левон Аронян (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Леньер Домингес (США) - Богдан-Даньел Дяк (Румыния)
Уэсли Со (США) - Рихард Раппорт (Венгрия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (США)
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Со – 3,5, Аронян, Вашье-Лаграв, Дяк – по 3, Непомнящий, Каруана – по 2,5, Фиружа, Домингес, Раппорт – по 2, Мамедьяров – 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.