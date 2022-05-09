Superbet Chess Classic. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Аронян против Со и другие партии

9 мая в румынском Бухаресте пройдет пятый тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Grand Chess Tour
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
5-й тур
Начало партий – 15:00 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Ян Непомнящий (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Левон Аронян (США) – Уэсли Со (США)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Леньер Домингес (США)
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Алиреза Фиружа (Франция)
Турнирное положение: Со – 3, Аронян, Вашье-Лаграв, Дяк – по 2,5, Непомнящий – 2, Домингес, Каруана, Фиружа, Раппорт, Мамедьяров – по 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.