Superbet Chess Classic. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Аронян против Со и другие партии

9 мая в румынском Бухаресте пройдет пятый тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин сыграет с французом .

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

5-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени.

(США) – (Азербайджан)

Ян Непомнящий (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

(США) – Уэсли Со (США)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Леньер Домингес (США)

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Алиреза Фиружа (Франция)

Турнирное положение: Со – 3, Аронян, Вашье-Лаграв, Дяк – по 2,5, Непомнящий – 2, Домингес, Каруана, Фиружа, Раппорт, Мамедьяров – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.