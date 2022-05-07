Superbet Chess Classic. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Вашье-Лаграв против Каруаны и другие партии

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8 мая в румынском Бухаресте пройдет четвертый тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Уэсли Со. 

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

4-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)

Алиреза Фиружа (Франция) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Леньер Домингес (США) – Левон Аронян (США)

Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США)

Турнирное положение: Непомнящий, Со, Дяк – по 2, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана – по 1,5, Фиружа, Раппорт, Мамедьяров – по 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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