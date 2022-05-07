Superbet Chess Classic. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Вашье-Лаграв против Каруаны и другие партии

8 мая в румынском Бухаресте пройдет четвертый тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Уэсли Со.
Grand Chess Tour
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
4-й тур
Начало партий – 15:00 по московскому времени.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)
Алиреза Фиружа (Франция) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Леньер Домингес (США) – Левон Аронян (США)
Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США)
Турнирное положение: Непомнящий, Со, Дяк – по 2, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана – по 1,5, Фиружа, Раппорт, Мамедьяров – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.