Superbet Chess Classic. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Вашье-Лаграв против Каруаны и другие партии

8 мая в румынском Бухаресте пройдет четвертый тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин сыграет с американцем Уэсли Со.

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

4-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени.

(Азербайджан) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)

Алиреза Фиружа (Франция) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Леньер Домингес (США) – (США)

Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия)

(Франция) – (США)

Турнирное положение: Непомнящий, Со, Дяк – по 2, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана – по 1,5, Фиружа, Раппорт, Мамедьяров – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.