Сергей Карякин: «У меня нет иллюзий насчет так называемой комиссии по этике ФИДЕ. Скорее всего, мне не дадут возможность сыграть в турнире претендентов»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свои шансы сыграть на турнире претендентов, а также высказался о возможном уходе россиянина Аркадия Дворковича с поста президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я очень уважаю Аркадия Владимировича Дворковича. Мы с ним знакомы много лет, и в свое время он, возглавляя Федерацию шахмат России, сделал очень много для моего переезда в Москву. Не буду лукавить, что был согласен со всеми его решениями, но могу твердо заявить, что шахматы он любит и, когда у него есть такая возможность, он всегда помогает шахматам и шахматистам.

Однако, возглавив ФИДЕ, Аркадий Владимирович, на мой взгляд, совершил большую ошибку. Крайне неудачно были выбраны «кадры», за время «эффективного менеджмента» которых была допущена масса грубых ошибок. Трудно вспомнить хоть один турнир ФИДЕ который бы прошел гладко.

Но главное это то, что самые активные люди из его команды, в первую очередь Сутовский, Шорт и некоторые другие (не все) только и ждут возможность перехватить власть в свои руки и скинуть «шефа». Если Аркадий Владимирович сумеет в этой русофобской обстановке остаться в должности президента ФИДЕ, это будет настоящее чудо!» – написал Карякин в своем телеграм-канале.

«Хотя, конечно, в интересах шахмат смениться должен не он, а его окружение... Поэтому у меня нет никаких иллюзий насчет решения так называемой комиссии по этике ФИДЕ, которая состоит из людей бесконечно далеких от мира шахмат.

Скорее всего, меня отстранят от единственной возможности выйти на матч на первенство мира и не дадут возможность сыграть в турнире претендентов. Только потому, что я из России и поддерживаю своего президента и свою страну», – добавил гроссмейстер.

Ранее ФИДЕ сообщила о дисциплинарном деле против Карякина в связи с его политическими высказываниями.