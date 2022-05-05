Superbet Chess Classic. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Дяком, Каруана встретится с Фиружей и другие партии

Сегодня в румынском Бухаресте стартует шахматный турнир Superbet Chess Classic. В первом туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Богданом-Даньелом Дяком.
Grand Chess Tour
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
1-й тур
Начало партий – 15:00 по московскому времени.
Уэсли Со (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Леньер Домингес (США)
Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фиружа (США)
Ян Непомнящий (Россия) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)
Левон Аронян (США) – Рихард Раппорт (Венгрия)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.