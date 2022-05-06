Superbet Chess Classic. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Фиружей, Со против Вашье-Лаграва, другие партии

Сегодня в румынском Бухаресте пройдет второй тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Алирезой Фиружей.

Grand Chess Tour

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

2-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Левон Аронян (США)

Алиреза Фиружа (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Леньер Домингес (США) - Фабиано Каруана (США)

Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Турнирное положение: Со – 1, Раппорт, Дяк, Аронян, Фиружа, Непомнящий, Домингес, Каруана, Вашье-Лаграв – 0,5, Мамедьяров – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.