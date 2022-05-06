Superbet Chess Classic. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Домингесом, Каруана против Со, другие партии

7 мая в румынском Бухаресте пройдет третий тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин встретится с американцем Леньером Домингесом.

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

3-й тур

Начало – 15:00 по московскому времени.

(США) – (США)

Ян Непомнящий (Россия) – Леньер Домингес (США)

(Венгрия) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)

(США) – (США)

(Франция) – (Азербайджан)

Турнирное положение: Непомнящий, Со – по 1,5, Вашье-Лаграв, Дяк, Аронян, Домингес, Каруана, Раппорт – по 1, Фиружа, Мамедьяров – по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.