Superbet Chess Classic. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Домингесом, Каруана против Со, другие партии

7 мая в румынском Бухаресте пройдет третий тур шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Леньером Домингесом.
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
3-й тур
Начало – 15:00 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) – Уэсли Со (США)
Ян Непомнящий (Россия) – Леньер Домингес (США)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния)
Левон Аронян (США) – Алиреза Фиружа (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Турнирное положение: Непомнящий, Со – по 1,5, Вашье-Лаграв, Дяк, Аронян, Домингес, Каруана, Раппорт – по 1, Фиружа, Мамедьяров – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.