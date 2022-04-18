Поздняков о переходах федераций в Азию: «Если это позволит избежать политической, русофобской истерии в странах Запада, я готов это поддержать»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о переходах российских спортивных федераций в состав конфедераций Азии, а также об отборе на Олимпийские игры.

– Система отбора на Олимпиаду в ряде видов спорта стартует уже в июне. Вряд ли CAS успеет до этого времени вынести решения по нашим делам. Что делать?

– Думаю, что в тех дисциплинах, в которых до решения CAS начнется действовать система отбора, к нашим спортсменам будут применяться специальные правила. Они позволят всем атлетам на равных условиях принимать участие в борьбе за олимпийские квоты

– Как вы относитесь к переходу в Азию, как это сделала федерация шахмат?

– Моя личная позиция заключается в том, что если это позволит избежать политической, ангажированной, русофобской истерии, которая происходит в странах Запада и, преимущественно, в Европе, то я готов поддержать подобного рода подходы.

Но, безусловно, необходима консультация с более широким кругом заинтересованных сторон», - отметил Поздняков.

Федерация шахмат России решила вступить в Азиатскую шахматную федерацию