Бывший регбист сборной ЮАР Педри Ванненбург погиб в ДТП. Арестован 16-летний водитель, скрывавшийся от полицейской погони

Бывший игрок сборной ЮАР по регби Педри Ванненбург погиб в ДТП.

Инцидент произошел в окрестностях американского Хьюстона. В машину Ванненбурга, который ехал вместе с женой и двумя детьми, врезалось авто 16-летнего водителя.

Сообщается, что в тот момент юноша двигался со скоростью более 160 км/ч, пытаясь уйти от полицейской погони. После аварии он был арестован.

41-летний Ванненбург скончался на месте. Его жена и дочь не пострадали, но 8-летний сын был госпитализирован в критическом состоянии.

Ванненбург выступал за сборную ЮАР с 2002 по 2007 год. В последнее время он жил в Техасе и работал тренером в регбийном клубе университета Райса.