Российский гроссмейстер Злочевский о вступлении РФШ в АШФ: «В Азии достаточно много сильных шахматистов, есть ведущие шахматные страны. Это и Китай, и Индия, и Казахстан в последнее время»

Российский гроссмейстер Александр Злочевский выразил мнение, что переход Федерации шахмат России в азиатскую федерацию окажет позитивное влияние на развитие отечественных шахмат.

В четверг ФШР объявила, что наблюдательный совет организации единогласно принял решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

— Что нам остается делать? В данном случае наши шахматисты действительно лишены возможности нормально соревноваться. В очень многих турнирах, в которых играли наши ведущие спортсмены, сейчас стоит барьер, заслон. Но думаю, что это положительный факт. Не зря Федерация шахмат России проявила такую инициативу. Это можно только приветствовать в данной ситуации.

В Азии достаточно много сильных шахматистов, есть ведущие шахматные страны. Это и Китай, и Индия, и Казахстан в последнее время. В нынешней тяжелой для нас ситуации, конечно же, необходимо искать какие-то выходы из нее. Искать возможности не бросать свою деятельность, а как-то ее продолжать. Надо наращивать нашу спортивную активность. Потому что действительно потеряны такие важные турниры: чемпионаты мира и Европы, командные чемпионаты мира и Европы. Я думаю, что это (переход) окажет какое-то позитивное влияние, даст возможность как-то существовать нашим шахматистам. Надо же еще и концы с концами сводить, а это становится сложнее в нынешней ситуации, — сказал Злочевский.

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