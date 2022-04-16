Аркадий Дворкович: «Заниматься делом Карякина уполномочен независимый комитет. Президент ФИДЕ не может высказывать личное мнение»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с отстранением российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода из-за высказываний на политическую тему.

«Заниматься делом уполномочен независимый комитет ФИДЕ, который не должен подвергаться чьему-либо влиянию – он должен быть независимым, как в суде.

Президент ФИДЕ или любое официальное лицо ФИДЕ не может высказывать личное мнение», – заявил Дворкович.

Сергей Карякин: «Я считаю, Дворкович поступил некрасиво, что не проявил какую-то заботу, поддержку и допустил мое отстранение»