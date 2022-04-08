Тансыккужина об исключении из мирового рейтинга: «Это выглядит как произвол. Считаю, беспрецедентно – взять и в один момент вычеркнуть всю историю и соревновательную практику»

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина считает произволом решение исключить ее из мирового рейтинга.

1 апреля Всемирная федерация шашек (FMJD) обновила рейтинг спортсменок, в котором Тансыккужина ранее занимала второе место. Однако в новой версии имя россиянки по неназванным причинам отсутствовало.

«Мои коллеги, конечно, в большинстве случаев относятся негативно (к санкциям FMJD), потому что спорт должен быть вне политики. Позиция спортсмена всегда патриотична и привязана к своей стране, подобные действия не должны быть характерными для международной спортивной организации.

Многих подобные действия возмутили, поскольку на самом деле это выглядит как произвол. Нет такой дисциплинарной меры у FMJD, как исключение из рейтинга, она придумана. Возможна дисквалификация, есть порядок ее наложения, но мера, которая бы позволяла руководству международной федерации исключить спортсмена из рейтинга, не прописана.

Мировой рейтинг зарабатывается годами, это соревнования, которые из года в год обсчитываются. У меня рейтинг более 25 лет, я считаю, что это беспрецедентно – взять и в один момент вычеркнуть всю историю и соревновательную практику. Соперники, которые играли против меня, тоже связаны с этим рейтингом, поэтому очень странное решение», – сказала Тансыккужина в эфире «России 24».

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

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