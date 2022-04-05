Депутат Свищев об исключении Тансыккужиной из мирового рейтинга: «Отвратительное и одностороннее поведение FMJD в лице ее президента»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на исключение семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD).

«Совершенно отвратительное и одностороннее поведение FMJD в лице ее президента. Мы все помним эти позорные истории, когда нашу Тамару Тансыккужину лишали флага страны во время соревнований, попросту издевались.

Президент FMJD господин Павлицкий просто перепутал политическую арену, где он хочет себя проявить, со спортивной. Поступать подобным образом с заслуженными спортсменами неприемлемо, а сама федерация таким образом ставит крест на своей самостоятельности», – сказал Свищев.

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

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