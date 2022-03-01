Глава ФИДЕ о нейтральном статусе российских и белорусских шахматистов: «Это не наша собственная инициатива, а следование жестким рекомендациям МОК»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал решение ФИДЕ о нейтральном статусе россиян и белорусов на международных соревнованиях.

На международных турнирах под эгидой ФИДЕ российские и белорусские шахматисты будут выступать без национального флага и гимна. Вместо них будет использоваться флаг или логотип шахматной федерации страны.

«Первое. В этом вопросе мы достаточно однозначно следуем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Это не наша собственная инициатива, это именно следование жестким рекомендациям МОК.

Исходя из этого, мы пошли по практике, примененной МОК на Олимпийских играх, – когда вместо национального флага используется другой, национального олимпийского комитета.

В данном случае – национальной шахматной федерации. Это уже делалось в матче на первенство мира в Дубае, в котором Ян Непомнящий играл под флагом Федерации шахмат России.



И второе. Мы дали возможность тем шахматистам, которые хотят этого, играть под нейтральным флагом – флагом FIDE. Но я не думаю, что будет очень много таких заявок. Здесь для нас приоритетен вопрос защиты игроков: если кто-то чувствует, что против него могут быть направлены какие-то агрессивные меры даже в случае выступления под флагом Федерации шахмат России.

Надеюсь, что такого не будет, потому что это полностью не спортивное поведение. Но если кто-то чувствует такую угрозу, то может играть под флагом FIDE. Это вопрос не решения FIDE, это вопрос выбора самого спортсмена и защиты его прав», – сказал Дворкович.